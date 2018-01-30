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аэропорт харьков

Из Харькова будут выполняться лоукост-авиарейсы в пять стран

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 16:54 107

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Лоукост-авиакомпания SkyUp расширила список международных направлений, куда будут выполняться рейсы из аэропорта «Харьков». С лета лоукостер начнет выполнять рейсы в пять стран — Италию, Испанию, Болгарию, Черногорию и на Кипр. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта «Харьков» Владислав Ильин.

«Начинают полеты в июне. Из Харькова они будут летать в Римини, Барселону, Ларнаку, Бургас, Тиват и Одессу. Если какие-то из этих направлений будут хорошо грузиться, то есть шанс, что они останутся и на зиму», — рассказал Ильин в интервью ЦТС.

При этом ожидается, что продажа билетов на рейс Харьков — Одесса будет открыта уже с весны.

«Это уже решенный вопрос, сейчас идут технические моменты, оформление документов и т. д. По информации перевозчика, в марте — начале апреля они планируют открыть продажи, в том числе и на рейс Харьков — Одесса», — добавил Ильин.

Напомним, ранее планировалось, что SkyUp будет выполнять чартерные рейсы из Харькова в Испанию, Италию и на Кипр.

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