Специально для НАБУ: Луценко представил свои предложения по созданию Антикорупционного суда

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает создание Антикоррупционного суда вынужденным шагом и реакцией на физическую нехватку судей. По его словам, НАБУ в настоящее время обслуживают двое судей, а ГПУ — четыре. Такую статистику прокурор привел в интервью DW.

С другой стороны, по мнению Луценко, новый суд не сможет работать эффективно, если будет рассматривать дела на всех коррупционеров категории «А» — от председателя сельсовета до высших должностных лиц, независимо от того, какой орган досудебного следствия вел расследование.

«Я лично считаю, что есть другая возможность: создать суд специально для НАБУ в количестве не менее 50 судей — это моя принципиальная позиция», — заявил глава ГПУ.

По его мнению, честность будет гарантироваться через конкурс, независимость — через численность судей, ведь двух-трех-пять судей легко сделать зависимыми.

Такую систему Луценко предложил ввести как минимум на несколько нет, исключительно для НАБУ.

При этом он подчеркнул, что и президентский вариант законопроекта о НАБУ может дать результат, но он будет не таким быстрым.

Напомним, создание Антикоррупционного суда является требованием международных кредиторов Украины.