Понять сердцем: глава ОБСЕ объяснил мотивы поездки на линию конфликта на Донбассе

Глава ОБСЕ Анджелино Альфано решил отправиться на Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию в зоне вооруженного конфликта. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорта, никакие отчеты. И именно потому мы… едем в Донбасс, потому что глазами и сердцем можно понять, что там происходит», — цитирует Альфано ЛИГА.

В свою очередь глава МИД Украины назвал ситуацию в зоне АТО очень тяжелой.

«Ситуация очень тяжелая. Более 50% обстрелов ведется из тяжелого оружия. Все эти обстрелы не случайны. Это именно сознательные прицельные обстрелы, включая обстрелы из тяжелого вооружения и снайперские», — заявил Климкин, подчеркнув, что у представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе нет возможности полностью выполнять свой мандат на оккупированной территории, тогда как в мандат миссии входит вся территория Украины, включая оккупированные районы Донбасса и Крым.

По мнению украинского дипломата, ситуацию сможет исправить только введение миротворческого контингента.

Напомним, президент Украины надеется, что Совет безопасности ООН примет резолюцию о направлении на Донбасс миротворческой миссии в 2018 году.