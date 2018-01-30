﻿

USD 28.25
RSS
Флаг ОБСЕ

Понять сердцем: глава ОБСЕ объяснил мотивы поездки на линию конфликта на Донбассе

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 18:19 59

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Глава ОБСЕ Анджелино Альфано решил отправиться на Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию в зоне вооруженного конфликта. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Часто одного взгляда хватает, чтобы понять ситуацию, которую тебе не передадут никакие рапорта, никакие отчеты. И именно потому мы… едем в Донбасс, потому что глазами и сердцем можно понять, что там происходит», — цитирует Альфано ЛИГА.

В свою очередь глава МИД Украины назвал ситуацию в зоне АТО очень тяжелой.

«Ситуация очень тяжелая. Более 50% обстрелов ведется из тяжелого оружия. Все эти обстрелы не случайны. Это именно сознательные прицельные обстрелы, включая обстрелы из тяжелого вооружения и снайперские», — заявил Климкин, подчеркнув, что у представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе нет возможности полностью выполнять свой мандат на оккупированной территории, тогда как в мандат миссии входит вся территория Украины, включая оккупированные районы Донбасса и Крым.

По мнению украинского дипломата, ситуацию сможет исправить только введение миротворческого контингента.

Напомним, президент Украины надеется, что Совет безопасности ООН примет резолюцию о направлении на Донбасс миротворческой миссии в 2018 году.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии