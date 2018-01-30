В киевском метро из-за жалоб пассажиров поменяли английскую озвучку

В киевском метрополитене решено заново записать англоязычную версию объявлений для пассажиров. Так руководство метрополитена отреагировало на поступающие жалобы от граждан. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, по англоязычным объявлениям были жалобы от пассажиров, поэтому сейчас в тестовом режиме пробуются новые носители языка.

Станции на Святошинско-Броварской линии уже начал объявлять новый голос. В ближайшей перспективе — обновить озвучку во всей подземке.

Напомним, в 2012 году в Киеве, готовясь к футбольному чемпионату Европы и наплыву англоязычных болельщиков, было решено дублировать объявления в метро еще и на английском языке. Английским голосом столичной подземки стал бывший телекомментатор из США Энтони Нокс. Работу по озвучке он выполнил бесплатно.