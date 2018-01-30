﻿

USD 28.01
RSS
метро

В киевском метро из-за жалоб пассажиров поменяли английскую озвучку

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 20:59 653

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В киевском метрополитене решено заново записать англоязычную версию объявлений для пассажиров. Так руководство метрополитена отреагировало на поступающие жалобы от граждан. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, по англоязычным объявлениям были жалобы от пассажиров, поэтому сейчас в тестовом режиме пробуются новые носители языка.

Станции на Святошинско-Броварской линии уже начал объявлять новый голос. В ближайшей перспективе — обновить озвучку во всей подземке.

Напомним, в 2012 году в Киеве, готовясь к футбольному чемпионату Европы и наплыву англоязычных болельщиков, было решено дублировать объявления в метро еще и на английском языке. Английским голосом столичной подземки стал бывший телекомментатор из США Энтони Нокс. Работу по озвучке он выполнил бесплатно.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии