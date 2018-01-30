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больница

В Украине подтвержден первый за два года случай дифтерии

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 22:39 369

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В Луганской области в городе Рубежное лабораторно подтвержден первый с нового года случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает 112 Украина.

Заболевший — 31-летний местный житель обратился к медикам еще 23 января. Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. Врачи диагностировали у больного так называемую локализованную и нетоксичную форму дифтерии.

По словам главного инфекциониста области Ольги Мартыненко, в детстве мужчина получил все профилактические прививки .

Напомним, ранее Минздрав предупредил жителей Украины о возможной вспышке дифтерии в стране. Медики призывают сделать прививку, поскольку болезнь опасна, а уровень вакцинации против нее остается низким. Прививаться от дифтерии нужно не только детям, но и взрослым, причем последние должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

В 2017 году в Украине не зафиксировали ни одного случая дифтерии. В то же время представители ЮНИСЕФ бьют тревогу: огромное количество взрослых в Украине не вакцинированы от дифтерии. В прошлый раз на сдерживание эпидемии дифтерии в Украине понадобились три года.

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