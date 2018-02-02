В Днепре столкнулись две маршрутки, пострадали шесть человек (видео)

В первый день февраля в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки Peugeot. Об этом сообщает «Информатор».

«В результате столкновения маршрутка № 126 протаранила вторую и перевернулась на бок», — говорится в сообщении.

Из салона опрокинувшегося микроавтобуса пассажирам пришлось выбираться через заднюю дверь. Шесть человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести в 6-ю горбольницу.

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать выключенный светофор.

Ранее «Факты» сообщали о ДТП в столице, причиной которого мог стать неработающий светофор.