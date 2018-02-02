Андрей Ярмоленко месяц проходит на костылях (видео)

Травма, которую получил один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко в поединке немецкой бундеслиги, оказалась достаточно серьезной. Напомню, что в матче «Боруссия» Д. — «Фрайбург» 28-летний футболист вышел на замену в составе дортмундцев на 67-й минуте и в конце поединка даже помог одноклубникам сравнять счет в матче (2:2). Но позже Андрею пришлось обратиться к клубным эскулапам.

— Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу, — цитирует Андрея Ярмоленко zbirna.com. — Вышел на замену, отыграл примерно три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал: что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахиллово сухожилие не задето. В итоге на ногу мне надели специальный сапог: месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно…

В текущем сезоне в активе футболиста «Боруссии» 24 матча, шесть голов и три результативные передачи во всех турнирах.

Ранее fakty.ua сообщали, что еще один футболист сборной Украины — Евгений Коноплянка — помог «Шальке» отпраздновать победу в матче бундеслиги.