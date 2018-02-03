В США опубликована новая ядерная доктрина

В пятницу, 2 февраля, министерство обороны США опубликовало Обзор ядерной политики страны. Текст доктрины находится на сайте ведомства.

В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году «ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась».

В ведомстве заявили, что другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и «ведут себя все более агрессивно».

«Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения», — говорится в резюме.

Минобороны США отмечает, что ядерная сделка с Ираном может ограничивать программу Тегерана по созданию ядерного оружия, «едва ли можно сомневаться, что Иран сможет достаточно быстро наладить производство ядерного оружия, если будет принято соответствующее решение».

В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы «повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США».

Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, «лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками».

«Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта», — говорится в документе.

В Пентагоне заявили, что недавние заявления России относительно этой доктрины можно расценить как «снижение Москвой „ядерного порога“, переступив который, можно первыми применить ядерное оружие».

«О том, что Россия имеет именно такое представление о преимуществах этих систем, свидетельствуют многочисленные учения и заявления на этот счет. Заставить Россию отказаться от таких иллюзий — стратегическая задача первостепенной важности», — говорится в резюме.

В США намерены принимать меры по нераспространению ядерного оружия и контролю за вооружениями.

«Тем не менее, трудно предсказать, как будет идти дальнейшая работа в условиях, в которых допускаются серьезные нарушения обязательств по контролю над вооружениями, а потенциальные противники пытаются пересмотреть границы государств и пренебрегают существующими нормами», — говорится в резюме.

В Пентагоне заявили, что в этом отношении Россия продолжает нарушать целый ряд договоров и обязательств по контролю над вооружениями.

«В ядерном контексте наиболее существенное из допускаемых Россией нарушений связано с системой, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В более широком контексте Россия либо отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения и противостоит усилиям, прилагаемым США к организации очередного раунда переговоров с целью заключения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, и отказывается от предложений США в отношении сокращения нестратегических ядерные сил», — указано в документе.

В полном тексте доктрины указано, что РФ и Китай «ясно дали понять, что хотят вернуться к постхолодной войне».

«Россия продемонстрировала свою готовность использовать силу для изменения карты Европы и навязать свою волю соседям, опираясь на неявные и явные ядерные угрозы. Россия нарушает международно-правовые и политические обязательства, которые непосредственно влияют на безопасность других, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности за 1987 год, Договор об открытом небе 2002 года и Президентские ядерные инициативы 1991 года. Оккупация РФ Крыма и прямая поддержка сил в Восточной Украине нарушают обязательства уважать территориальную целостность Украины, взятые РФ при подписании Будапештского меморандума 1994 года», — указано в доктрине.

В то же время в Пентагоне отметили, что не желают рассматривать Россию или Китай как противника и ищут стабилизации отношений с ними.

Напомним, что в декабре 2016 года президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал, пока мир не образумится в своем отношении к ядерным бомбам.