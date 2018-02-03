В столице открыли памятник "котлете по-киевски"

В Киеве открыли памятник символу столицы — котлете по-киевски. Мини-скульптура появилась в рамках проекта «Шукай».

Первую фигурку из серии городских мини-скульптур создал скульптор Сергей Галенко, сообщает инициатор проекта, киевский гид Юлия Бевзенко.

«Я захотела устанавливать киевские скульптурки год назад и вот сегодня мы открыли первую. Это скульптура котлеты по-киевски. Когда вы ее найдете и перейдете по QR коду, то узнаете, чем она примечательна. И так будет с каждым следующим киевским символом, — нашли, перешли по QR коду, чтобы узнать о нем информацию и пошли искать следующий», — объяснила Юлия.

Также она сообщает, что планирует устанавливать скульптуры в секретных двориках, а также возле ресторанов, где есть камеры наблюдения. Эта малюсенькая котлета и не меняет мир, но для нее смысл в том, чтобы быть поклонницей собственных проектов и идей. Тогда эти идеи будут заражать других.

Как сообщали «Факты», еще один символ в столице создаст «Киевзеленстрой» — в честь призеров зимней Олимпиады в городе появится уникальная клумба.