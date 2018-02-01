«Киевзеленстрой» создаст уникальную клумбу в честь призеров зимней Олимпиады

Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля. Конечно же, на родине за украинскую сборную будут переживать и болеть. А призеров Игр потом будут чествовать как героев.

Свой подарок подготовит для победителей и «Киевзеленстрой». Работники зеленого хозяйства решили отметить каждого из призеров: в их честь создадут уникальные дизайнерские клумбы с использованием олимпийской тематики.

— Приобщившись к кампании «Общая Олимпийская победа», мы стремимся создать дополнительные стимулы для успешного выступления наших олимпийцев на Зимних Играх-2018, — отметил генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Наконечный. — Цветочные символы победы разработают наши дизайнеры и уже весной высадят в Киеве. Пожелаем нашим участникам Зимней олимпиады только победы!

Как сообщали «ФАКТЫ», на зимней Олимпиаде Украина представлена в девяти видах спорта — биатлоне, горных лыжах, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, скелетоне, фигурном катании и фристайле. За медали будут состязаться 33 украинца, наиболее представительная группа — биатлонисты (их 11 человек).

Всего же в Корею приедут около трех тысяч спортсменов из 92 стран мира (некоторые страны пришлют свои делегации впервые). Они разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.