Уфологи представили видеоподборку доказательств присутствия НЛО в 2017 году (видео)

Уфологи из организации Section 51 создали видеоподборку, в которой приведены доказательства присутствия на Земле в 2017 году НЛО.

В ролике можно обнаружить все известные случаи появления инопланетян в окрестностях планеты Земля и даже на ее поверхности, пишет ресурс gfs.

Специалисты уверены в том, что за всю историю наблюдений исследователей инопланетных форм жизни, 2017 год стал самым активным.

Во многих государствах фиксировалось значительно множество появлений инопланетных кораблей, а также других неизвестных людям объектов. Благодаря массовому приобретению людьми смартфонов с камерами высокого качества, возросло и количество уникальных съемок и свидетельств того, что пришельцы с каждым годом все охотнее проведывают землян.

В ушедшем году свидетельств набралось на ролик длительностью более трех часов. Несмотря на продолжительность видео, его популярность увеличивается.

Ранее «Факты» сообщали о том, что на Виннитчине сельский голова вызвал спасателей из-за приземлившегося НЛО. К сожалению, этот случай, не вошел в указанную подборку.