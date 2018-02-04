В Испании у футболиста остановилось сердце во время матча

В Валенсии юный игрок испанской «Альсиры» Начо Барбера умер во время матча на футбольном поле.

Об этом сообщается в Тwitter команды.

Начо Барбера получил сердечный приступ и сразу был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не сумели помочь 15-летнему юноше.

«Альсира» отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.

Напомним, ранее чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался в возрасте 82 лет.