В Испании у футболиста остановилось сердце во время матча
В Валенсии юный игрок испанской «Альсиры» Начо Барбера умер во время матча на футбольном поле.
Об этом сообщается в Тwitter команды.
Начо Барбера получил сердечный приступ и сразу был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не сумели помочь 15-летнему юноше.
«Альсира» отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.
Напомним, ранее чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался в возрасте 82 лет.
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