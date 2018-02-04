﻿

USD 27.89
RSS
В Испании у футболиста остановилось сердце во время матча

В Испании у футболиста остановилось сердце во время матча

Инф. «ФАКТОВ»

04.02.2018 17:12 241

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Валенсии юный игрок испанской «Альсиры» Начо Барбера умер во время матча на футбольном поле.

Об этом сообщается в Тwitter команды.

Начо Барбера получил сердечный приступ и сразу был доставлен в ближайшую больницу, однако медики не сумели помочь 15-летнему юноше.

«Альсира» отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.

Напомним, ранее чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался в возрасте 82 лет.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии