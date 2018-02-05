В российском СИЗО умер глава охраны Плотницкого, — источник

В одном из российских СИЗО скончался начальник личной охраны бывшего главаря боевиков «ЛНР» Игоря Плотницкого Евгений Сильвеcтров. Об этом со ссылкой на свои источники написал журналист Иван Жеведь.

Подробностей происшествия на данный момент он не сообщил.

«Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого — Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ», — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали о задержании в РФ самого Плотницкого, бежавшего из «ЛНР» после переворота.