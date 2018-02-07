В Саудовской Аравии открылся первый клуб кикбоксинга для женщин (фото)

В Саудовской Аравии, где царит система наложенных на женщин ограничений, которые основаны на патриархальных законах шариата, появился клуб кикбоксинга для женщин. Британская газета The Independent сообщила о спортивном заведении, которое находится в городе Джидда. Его владелица — 41-летняя Халал аль-Хамрани, дочь саудовца и американки, выпускница университета в Калифорнии. У самой Халал — черный пояс по джиу-джитсу, который она получила в 18 лет.

Сначала она тренировала подруг у себя на дому. Потом к ней стали приходить подруги подруг и так далее — так что в конце концов набралась большая группа. После этого Халил решила открыть первый в стране клуб боевых искусств и фитнеса для женщин под названием FlagBoxing. В ближайшее время она надеется открыть еще несколько клубов в разных уголках страны. По словам тренера, на фоне происходящих в стране реформ, у нее появилось много новых учениц, желающих научиться защищать себя и повысить свою самооценку.

В последнее время в Саудовской Аравии проводятся небывалые перемены, расширяющие права женщин. Так, ранее жительницам страны указами короля разрешили водить машины и посещать спортивные состязания. Правда, пока что еще не все прониклись духом новизны. Как говорит Халал, некоторые ее ученицы вынуждены были бросить занятия из-за того, что их не одобряли мужья и отцы.