Без Антикоррупционного суда наша работа не имеет смысла, – Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отчитались на брифинге о своей работе.

«За два года были задержаны 300 человек, подозреваемых в масштабной коррупции. В отношении 173 из них уголовные производства переданы в суд. В процессе конфискации находятся 680 миллионов гривен», — сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Он добавил, что «без создания Антикоррупционного суда работа НАБУ сводится на нет». В свою очередь Назар Холодницкий выразил сомнение, что Антикоррупционный суд будет создан в 2018 году.

Как ранее сообщали fakty.ua, народные депутаты вряд ли смогут рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде на текущей неделе.