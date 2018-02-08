Без Антикоррупционного суда наша работа не имеет смысла, – Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отчитались на брифинге о своей работе.
«За два года были задержаны 300 человек, подозреваемых в масштабной коррупции. В отношении 173 из них уголовные производства переданы в суд. В процессе конфискации находятся 680 миллионов гривен», — сказал директор НАБУ Артем Сытник.
Он добавил, что «без создания Антикоррупционного суда работа НАБУ сводится на нет». В свою очередь Назар Холодницкий выразил сомнение, что Антикоррупционный суд будет создан в 2018 году.
Как ранее сообщали fakty.ua, народные депутаты вряд ли смогут рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде на текущей неделе.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”