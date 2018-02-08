В НАБУ назвали топ-5 стран, которые облюбовали украинские коррупционеры

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили 300 запросов в 57 стран мира об оказании международной правовой помощи в разоблачении украинских коррупционеров. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, отчитываясь о работе своего ведомства за второе полугодие 2017 года.

«Украинская коррупция не имеет границ. Из 300 запросов, направленных в 57 стран мира, выполнено 130. Это очень неплохой результат», — сказал Сытник. Он также назвал государства, к властям которых НАБУ и САП обращались чаще всего.

«Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария — это те топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры», — отметил Сытник. По его словам, рекордсменом по количеству запросов в другие государства стало дело относительно хищения средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». В общей сложности по этому делу были направлены 53 запроса.

Напомним, что НАБУ завершило расследование дела по фактам завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и ГП НАЭК «Энергоатом», главным фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко.



Как ранее сообщали fakty.ua, Артем Сытник заявил, что без создания Антикоррупционного суда работа НАБУ сводится на нет.