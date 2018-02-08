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Грипп в школе

В столице закрылись на карантин уже 57 школ (обновлено)

Инф. «ФАКТОВ»

08.02.2018 18:23 326

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В Киеве на карантин полностью закрыты 57 школ и до 360 отдельно взятых классов. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, признаки ОРЗ есть у более чем 20% присутствующих в классе.

В мэрии уверяют, что временное ограничение обучения предпринято «для того, чтобы дети хотя бы неделю не контактировали между собой».

Поворознюк также констатировал беспрецедентное количество привитых гриппа в Киеве: в 30 раз больше, чем в 2017 году, но все равно речь идет лишь о 30−35 тысячах киевлян.

Напомним, в Запорожье с 7 февраля карантин объявили во всех школьных и внешкольных учреждениях — на неопределенный срок.

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