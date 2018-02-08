Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении
С начала суток в районе проведения АТО, зафиксировано четыре обстрела позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Такие данные приведены в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
На Донецком направлении огневая активность противника сосредоточилась на приморском участке обороны. Там зафиксировано применение 120-мм минометов в районе Широкиного, а минометов 82 мм и гранатометов — в районе Водяного.
Кроме того, минометы и гранатометы боевики применили у Песок (район Донецка).
В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму боец АТО.
В штабе АТО также напомнили о провокативном обстреле украинских военных, выполняющих задание по усилению подразделений Государственной пограничной службы. Огонь в ответ не открывался.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”