Полиция заявила о задержании восьми чиновников Госмиграции

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции сообщил о задержании восьми должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкасской области. По версии полицейских, задержанные организовали коррупционную схему по выдаче биометрических паспортов в сговоре с частными предпринимателями.

Чиновники Госмиграции, в частности, предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости — изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня «стоило» заказчику 3 000 гривен, а за 1−2 рабочих дня — 11 000 гривен.

«Как результат — бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен, а международное сообщество оценила Украину неподготовленной к беспрепятственного передвижения по странам Европы», — говорится в сообщении полиции.

В рамках уголовного производства санкционированные обыски прошли в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также по адресам расположения задействованных в схеме частных предприятий. В результате обысков была изъята доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Также было подтверждена информация о том, что благодаря разоблаченным схемам начальник одного из столичных отделов ГМС менее чем за год приобрел автомобиль премиум-класса.