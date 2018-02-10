На Львовщине водителя, сбившего насмерть двух школьниц, приговорили к двум годам ограничения свободы

Городокский районный суд Львовской области вынес приговор 40-летнему жителю города Бучач Тернопольской области Петру Бажецкову (имя изменено,-Авт.), который 2 мая 2016 года своим автомобилем «Опель» сбил двух школьниц…

Смертельное дорожно — транспортное происшествие произошло на трассе Львов -Шегини в селе Гостинцево Мостисского района.

-Петр Бажецков, управляя технически исправным автомобилем «Опель», совершил наезд на пешеходном переходе на двух девочек 14 и 15 лет. От полученных многочисленных травм старшая школьница умрет в больнице через 11 дней, а младшая, так и не придя в сознание, через полгода лечения. Сам виновник с места происшествия уехал, оставив пострадавших без оказания помощи. — говорится в судебных документах. Виновника ДТП полиция нашла через несколько дней, благодаря найденным на месте наезда отлетевшим от автомобиля деталям.

В судебном заседании обвиняемый лишь частично признал себя виновным — «Не остановился».

-Ехал по своей полосе движения на небольшой скорости, услышал удар о машину, но не среагировал на что наехал автомобиль, потерпевших вообще не видел. Остановившись через несколько километров увидел повреждения на бампере, но посчитал, что наехал на деревянную ветку и, не придав этому значения, поехал дальше в направлении Львова, -пояснял свое поведение Петр. Он попросил прощение у потерпевших, подчеркивая, что хотел взять за свой счет лечение одной из девочек, и даже нашел клинику в Ивано-Франковске, однако родители школьницы были против. Добавив, что еще … не доказана его вина в совершении данного ДТП.

-Учитывая, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести (!,-Авт.), впервые привлекается к уголовной ответственности, позитивно характеризуется по месту проживания, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, возместил частично потерпевшим нанесенный вред, осознает и сожалеет о совершенном, его исправление возможно без лишения свободы, — решил Городокский районный суд. Петр Бажецков был признан виновным, и ему было назначено наказание в виде … двух лет ограничения свободы. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибших детей в общей сложности 713 тысяч гривен за нанесенный моральный и материальный вред.

Как ранее сообщали «Факты», Пустомытовский районный суд Львовской области приговорил к четырем годам лишения свободы виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло три человека и два пострадало. Он так же заплатит 1.323 миллиона гривен за нанесенный ущерб родственникам пострадавших.