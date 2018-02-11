Представлен самый крепкий джин в мире (фото)

В субботу, 10 февраля, шотландская компания Twin River представила самый крепкий в мире джин. Его крепость составляет 77%.

Компания выпустила лимитированную партию из 101 бутылки этого алкогольного напитка под названием Uncut («Неразбавленный»). Попробовать его можно будет на фестивале в городе Инверури на северо-востоке Шотландии.

«Когда наш главный специалист по перегонке Лайам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться», — заявил представитель Twin River Райан Родес. Напиток, несмотря на свою крепость, имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый привкус с нотками можжевельника.

При этом он предупредил, что употреблять джин-рекордсмен следует с осторожностью, так как большинство джинов, выпускаемых в мире имеют крепость 40−50%.

Uncut побил предыдущий рекорд, принадлежавший шведскому джину крепостью 76%.