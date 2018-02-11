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Обломок Ан-148

Сразу два российских эксперта заявили, что причиной крушения Ан-148 мог быть теракт

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

11.02.2018 21:26 2235

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В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье произошла крупная авиакатастрофа. Пассажирский самолет Ан-148 российской компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек. Все погибли.

В российских СМИ прозвучали несколько версий трагедии. Напомним о них: Ан-148 столкнулся в воздухе с вертолетом компании «Почта России»; сразу после взлета экипаж обнаружил неисправность двигателя и запросил разрешение на аварийную посадку, ошибка пилотов (так называемый «человеческий фактор»).

«Почта России» заявила, что в ее авиапарке вообще нет вертолетов. МЧС России утверждает, что на месте катастрофы обломки второго воздушного судна не обнаружены. Следственный комитет России заявил, что экипаж на связывался с диспетчером и не запрашивал разрешение на посадку.

Телеканал «Дождь» связался с бывшим пилотом, экспертом по безопасности полетов Александром Романовым и попросил его прокомментировать предварительные результаты расследования причин крушения Ан-148, а также высказать свои версии.

Романов заявил, что большой радиус разброса обломков самолета (не менее километра) говорит о том, что «произошло разрушение воздушного судна в воздухе». «Причина — или столкновение самолета с воздушным препятствием, возможно, вертолетом, или взрыв на воздушном судне», — подчеркнул эксперт.

Александр Романов назвал также третью возможную причину — саморазрушение самолета, но тут же подчеркнул, что, с его точки зрения, эта маловероятная версия. «Чтобы при наборе скорости произошло саморазрушение, должны были быть какие-то серьезные трещины в корпусе самолета», — объяснил эксперт.

Он также отметил, погодные условия были нормальные. Видимость была несколько ухудшена, но это вряд ли могло привести к фатальной ошибке пилота.

В результате Романов склоняется к двум версиям — столкновение и взрыв. Он не верит утверждениям «Почты России» и предлагает дождаться более полной и проверенной информации. А если это был взрыв, то, как считает эксперт, речь идет о чем-то, что взорвалось внутри самолета. Это не один из двигателей, объясняет Романов. Если бы взорвался двигатель, самолет, находясь на достаточно небольшой высоте, не разрушился бы в воздухе, а просто упал на землю. А опытный летчик даже мог бы совершить жесткую посадку на одном двигателе.

Романов считает, что взрыв мог, вероятнее всего, быть вызван неким устройством, оказавшимся на борту Ан-148. Следовательно, речь идет о теракте.

Такую же версию высказал изданию «Газета.Ru» другой российский эксперт — гражданский летчик, бывший военный пилот, майор ВВС России Виталий Соколовский.

«Конечно, сейчас в аэропортах система безопасности построена таким образом, что чужой, тем более с бомбой, не пройдет. Но пока никакие варианты исключать нельзя. Тем более, есть информация, что экипаж не сообщил об экстренной ситуации на борту и не запросил аварийную посадку. Значит, на борту могло произойти что-то экстренное. Что-то такое, что потребовало от пилотов бороться за жизнь пассажиров любой ценой», — заявил Соколовский.

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