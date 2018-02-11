Под Киевом в смертельном ДТП пьяная девушка сбила женщину и военнослужащего (видео)
В воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви Киевской области пьяная девушка водитель на Peugeot 206 сбила двух человек — пожилая женщина погибла на месте.
Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
«Труп, кровь, разбитые ограды, шапочка, Пежо 206 без морды и пьяная девушка-водитель. Такой результат нетрезвой поездки по пригороду Киева. Белая церковь. Как оказалось, виновница очень пьяна», — говорится в сообщении.
Второй пешеход — военнослужащий, в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.
«Выжил на передке АТО, и попал уже в „мирном“ райцентре», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Полтаве экипаж полицейских протаранил иномарку правонарушителя, в результате чего тот получил телесные повреждения
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