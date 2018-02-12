В Эстонии оценили риск нападения России на страны-члены НАТО и соседей

В Эстонии оценили риск нападения России на страны-члены НАТО как низкий, а вероятность скрытой или открытой военной интервенции на тех территориях, где Россия заявляет о наличии своих привилегированных интересов, например, в Беларуси, Молдове, или Казахстане — средней. Об этом говорится в отчете иностранной разведки Эстонии, сообщает «Голос Америки».

Что же касается Украины, то, по мнению разведчиков, Россия только частично достигла цели своей агрессии: Крым оккупирован, война на востоке Украины продолжает дестабилизировать безопасность в Европе, а украинское общество и экономика все еще уязвимы. Однако, основная цель России — затянуть Украину в сферу своего влияния — неотвратимо удаляется.

Эстонские эксперты считают, что «Минские соглашения», которые прекратили острую борьбу на востоке Украины, наряду с сопротивлением украинцев и единодушным давлением Запада, низвели войну до уровня местных столкновений, которые не угрожают существованию Украины. «Тем не менее, боевые действия влекут за собой значительные человеческие жертвы. Россия не хочет это прекращать и, скорее, использует насилие как инструмент для достижения контроля над Киевом», — говорится в отчете.

Авторы документа называют политику России лукавой: оккупированные территории на востоке Украины все больше интегрируются в российскую экономику, в то время, как РФ притворяется, что поддерживает «Минские соглашения» и дипломатические решения.

Эти две взаимоисключающие тенденции особенно усилились в 2017 году, подчеркивают авторы документа. По их мнению, Кремль пытается спасти лицо из-за углубляющейся изоляции со стороны Запада, а также с учетом приближение президентских выборов в России. Поэтому Россия предложила ввести миротворцев на восток Украины, однако, это предложение имеет целью отложить решение конфликта и только сделает конфликт более затяжным, подчеркивается в документе.

Как сообщали fakty.ua, в МИД Германии cделали заявление по «Минску» и миссии ООН



