В одесской школе распылили газ: семиклассница в реанимации

В средней школе № 71, что в Суворовском районе Одессы, на улице Паустовского кто-то распылил газ из баллончика. В результате в реанимации оказалась семиклассница.

По словам учеников, во время перемены они «ощутили какой-то странный запах». Несколько ребят почувствовали себя плохо, понадобилось вмешательство медиков.

Как пояснило руководство учебного заведения, инцидент произошел 12 февраля после четвертого урока. Когда дети вышли в коридоры на перемену, один из учеников распылил на лестничном марше— между вторым и третьим этажами — газ из баллончика.

Учащихся срочно эвакуировали из помещений на третьем этаже, а на четвертом уроки в дальнейшем проходили при открытых окнах.

Директор школы утверждает, что во время занятий никто из детей не жаловался на самочувствие, а одна из учениц почувствовала себя плохо уже дома. В школе не смогли самостоятельно найти виновника происшествия, поэтому обратились в полицию.

Как сообщили «ФАКТАМ» в областной детской клинической больнице, к ним поступила учащаяся данной школы с признаками явного отравления веществом неизвестного происхождения. Состояние ее оценивают как средней степени тяжести. К ребенку, находящемуся под капельницами, не допускают даже родителей.

— По факту хулиганских действий в школе № 71 проводится проверка, — сообщили в региональном главке Нацполиции.

По словам советника начальника полицейского облуправления Руслана Форостяка, «проверка инцидента на личном контроле начальника отдела ювенальной превенции».

Как утверждают сами учащиеся, в школе не впервые распыляют газ из баллончика. Просто ранее не было столь серьезных последствий.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Ужгороде эвакуировали школу из-за неизвестного газа.