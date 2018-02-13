Львовский суд оставил на свободе убийцу участника АТО

Галицкий районный суд Львова признал охранника-стажера ночного клуба «888» виновным в убийстве по неосторожности и вынес ему приговор.

Смертельный инцидент произошел еще 22 июня 2015 года во львовском ночном клубе «888», расположенном на площади Данила Галицкого.

«Отдыхавший в клубе 28-летний Николай (имена изменены. - Авт.) вышел на улицу с друзьями покурить. По словам подсудимого охранника Петра, приятели были в пьяными, агрессивными, стали нецензурно оскорблять его и силой попытались прорваться обратно в клуб. Однако охранник, выполняя свои служебные обязанности, отказался пропускать пьяную компанию, в ответ Николай схватил его за рубашку и стал дергать. Никакого умысла нанести ему телесные повреждения у Петра не было. Но он таки ударил его по лицу, поясняя, что сделал это рефлекторно. Мужчина упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Охранник попытался оказать ему первую помощь, побежал в бар за водой. В это время Николай очнулся. В результате падения он получил тяжкие телесные повреждения — открытую черепно-мозговую травму, от которой он потом умер», — говорится в судебных документах.

Мать пострадавшего на суде рассказала, что ее сын был участником АТО зимой и весной 2015 года, там заболел пневмонией и приехал во Львов лечиться. В день трагедии ему позвонили друзья, и он пошел на встречу с ними. Вернулся домой ночью, жаловался, что сильно болит голова. Лег спать. А утром она обнаружила его в постели мертвым. Мать считает, что это было целенаправленное умышленное убийство. Нанесенный ей моральный вред оценила в миллион гривен. На судебном процессе Петр полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Галицкий районный суд признал Николая виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, он должен выплатить матери погибшего 105 тысяч гривен в качестве возмещения материального ущерба и 100 тысяч — за причиненный моральный ущерб.

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