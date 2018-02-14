Боевик: среди наемников, уничтоженных в Сирии, были десятки жителей Донбасса

Об этом написал в соцсетях соратник Стрелкова Михаил Полынков.

Боевик с позывным «Хрусталик» рассказал о погибших россиянах (в ходе операции войск США в Сирии 7 февраля по данным ряда источников погибли сотни наемников из РФ): «В операции участвовало три штурмовых отряда. „Весна“ — бывшие „Карпаты“, который состоял из жителей Донбасса и россиян, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. 2-й отряд и 5-й. Не уставные роты по 121 человек, а штурмовые отряды. Штат каждого из них — 350 человек».

«Обещали прикрытие ПВО, но его не было. … Почти сразу после начала штурма начался артобстрел. Связи долгое время не было. … Потом был ракетно-бомбовый удар. Точность попадания запредельная. … Около четырех часов утра остатки колонны утюжили „вертушки“. На выходе остатки подразделений снова накрыли ракетно-бомбовым ударом. Обратно на переправу из всей бронегруппы добрался только один танк. Артдивизион весь остался там. У одного расчета было попадание прямо в б/к», — пишет соратник одного из главарей боевиков «ДНР» Стрелкова, который воевал на Донбассе в 2014 году.

«Лично у меня такое ощущение, что ребят тупо пригнали на убой. Вопрос только, кому это нужно. Наверное, в данный момент на самом верху, в кремлевских башнях, происходит самый настоящий майдан, который наивные ждут на улицах столиц», — подытожил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бабченко сказал о погибших в Сирии россиянах: «Вы — информационный мусор».