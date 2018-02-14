Из Украины в третий раз выдворили грузинского криминального авторитета (фото, видео)

Из Украины уже третий раз выдворили грузинского криминального авторитета. Столь настырным «возвращенцем» в нашу страну оказался 36-летний гражданин Грузии, известный в криминальных кругах по кличке Папуна. Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, в Киев криминального авторитета тянули «дела». Здесь он занимался координацией деятельности организованной группировки, которая специализировалась на силовых решениях «вопросов». Кроме того, по оперативной информации правоохранителей, они также пытались взять под свой контроль незаконную добычу янтаря в Ровенской области.

«В июне прошлого года оперативникам спецслужбы удалось задержать иностранца. После этого он был принудительно выдворен из нашей страны в Грузию с запретом въезда в Украину сроком на три года. Однако, по имеющейся у нас оперативной информации, уже через два месяца после этого Папуна вернулся в Украину и продолжил свою противоправную деятельность. В ходе оперативный мероприятий удалось установить, что он скрывается в Оболонском районе столицы. Там его и задержали правоохранители. Сейчас мужчина вновь возвращен на родину», — добавили в спецслужбе.

Правда, как удалось выяснить «ФАКТАМ», первый раз Папуну выдворяли с территории Украины сотрудники полиции еще в ноябре 2016 года. Тогда он приехал в Киев на собственную «коронацию» как вора в законе. Но получить титул ему помешали правоохранители: они задержали криминального авторитета и буквально в тот же день выдворили его за пределы Украины.

По данным Нацполиции Украины, Папуна неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы не только в нашей стране, но и за ее пределами. В криминальном мире он известен по тяжким и особо тяжким преступлениям и пропаганде «воровских традиций» среди молодежи.

Как сообщали ранее fakty.ua, в Одессе в ходе экстремальной погони полицейским случайно удалось задержать криминального авторитета.

Фото и видео пресс-центра СБУ