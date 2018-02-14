Сводки штаба АТО: пять обстрелов, есть раненые

В пресс-центре штаба АТО сообщают, что с начала суток было зафиксировано пять прицельных обстрелов позиций украинской армии.

«На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы возле Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого. На Донецком направлении захватчики из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Красногоровки, Новотроицкого и Камянки. Возле Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП», — сообщают в штабе АТО

Вследствие обстрелов позиций ВСУ трое украинских воинов были ранены.

Как сообщали fakty.ua, в Украине утверждены правила применения оружия в зоне АТО в мирное время.