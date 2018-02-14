В поезде столичной подземки мультяшная принцесса рассказывает о Киевской Руси

В столичном метро реализуют разные социальные проекты. На этот раз в вагонах одного из поездов, курсирующего на Оболонско-Теремковской линии (синяя), создатели анимационного фильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» совместно с Киевским метрополитеном презентовали еще один — «Милый Киев Милы». В салонах поезда разместили яркие постеры, на которых героиня мультфильма — киевская принцесса Мила — рассказывает о своих самых любимых местах города.

Мультфильм посвящен временам Киевской Руси, поэтому принцесса делится интересными фактами той эпохи, но ее истории связаны с местами, где сейчас располагаются станции столичной подземки. Так, пассажиры могут узнать, что на месте станции «Кловская» более тысячи лет назад было языческое капище, а вблизи «Почтовой площади» князь Владимир крестил горожан. В целом истории Милы связаны с несколькими локациями: станциями метро «Кловская», «Контрактовая площадь», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь», «Университет», «Золотые ворота» и «Арсенальная».

По словам спикера Киевского метрополитена Наталии Макогон, этот проект — для всех пассажиров, влюбленных в Киев и его историю. Подобные инициативы делают поездки в метро не только быстрыми, но и познавательными. Тем более, когда они касаются древней и современной жизни Киева. Выбрать самые интересные факты помогали в Центре урбанистических студий Национального университета «Киево-Могилянская академия».

А 15 февраля возле метро «Арсенальная» пассажиры смогут соприкоснуться с эпохой Средневековья. С 16.00 до 18.00 будет проходить необычное действо: пассажиров на улице будут встречать настоящие (ну почти настоящие) рыцари, и все желающие смогут с ними сфотографироваться. О праздновании Масленицы напомнит колоритная украинская хозяюшка, которая будет угощать вкусными блинами.

Праздник продолжится в субботу и воскресенье на Певческом поле, где состоятся и рыцарские турниры, и фестиваль цветных блинов, и звездный концерт.

Как сообщали fakty.ua, ранее были обнародованы изменения в маршрутах общественного транспорта в центре Киева 15 февраля.