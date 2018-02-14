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В Госпогнаслужбе заявили о ликвидации Россией блок-постов на админгранице с аннексированным Крымом

В Госпогранслужбе заявили о ликвидации Россией блок-постов на админгранице с аннексированным Крымом

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 22:40 269

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В Госпогранслужбе Украины сообщают, что российские пограничники ликвидируют блок-посты на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ ГПСУ Максим Сорока.

По его словам, российские пограничники ранее сняли посты напротив КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка», а 14 февраля проводят мероприятия по ликвидации поста напротив «Чонгара».

Сорока отметил, что российские пограничники снимают свои блок-посты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам, но российские пропускные пункты на админгранице с Крымом продолжают функционировать. Причины происходящего украинским пограничникам неизвестны.

«Это никоим образом не влияет на работу украинских служб, украинские КПВВ на админгранице с Крымом работают в штатном режиме», — отметил он.

Напомним, что после аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически — настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Как сообщали fakty.ua, в вузах вводят особые условия для абитуриентов из Крыма.

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