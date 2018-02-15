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Вопрос выхода россиян из СЦКК обсудят в Мюнхене,&nbsp;— Ирина Геращенко

Вопрос выхода россиян из СЦКК обсудят в Мюнхене, - Ирина Геращенко

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 15:16 83

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В Мюнхене во время встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) министры иностранных дел проведут дискуссию по поводу выхода россиян из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Об этом на брифинге заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает УНН.

«Как вы знаете россияне вышли из СЦКК, что вызвало серьезную реакцию, в том числе и наших партнеров по „нормандскому формату. Это будет темой соответствующих дискуссий уже на этой неделе в Мюнхене» — сообщила Ирина Геращенко. Напомним, что 16 — 18 февраля в Германии состоится ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.

Также первый вице-спикер заявила, что подпись представителей РФ под Минскими соглашениями говорит о том, что Россия должна выполнить свои обязательства, зафиксированные в гуманитарном блоке документа и касающиеся сферы безопасности. «Санкции против РФ напрямую привязаны к выполнению Россией, как страной-агрессором, Минских соглашений. То, что под этими соглашениями стоит подпись представителей РФ, говорит о том, что она должна выполнить безопастностный и гуманитарный блоки. Все те, кто требует выйти из Минских соглашений, подыгрывают Кремлю. Ведь это их (РФ. — Ред.) золотая мечта, чтобы Украина разорвала соглашения», — добавила Ирина Геращенко.

Как сообщали fakty.ua, по информации Ирины Геращенко, координатор ОБСЕ Фриш тайно встречался с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

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