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«Строительство «Северного потока» – это шаг к большой войне между Украиной и РФ», – премьер Польши

Инф. «ФАКТОВ»

15.02.2018 15:40 238

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Строительство второй ветки газопровода «Северный поток» (так называемой Nord Stream 2) создаст дополнительные очаги напряжения в Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Основная угроза, по его словам, нависнет над Украиной, поскольку пока наша страна благодаря контролю над газовыми маршрутами в Центральную Европу является относительно безопасной.

«После запуска „Северного потока-2“ и отключения украинских газопроводов Российская Федерация может в любой способ обострять конфликт, может атаковать всю страну. „Северный поток-2“ — шаг в этом направлении», — сказал Моравецкий, подчеркнув, что после завершения строительства этого газопровода возможна вспышка большой российско-украинской войны.

Польский премьер также указал, что благодаря интерконнекторам и терминалам сжиженного газа у Европы достаточно возможностей для того, чтобы обеспечить спрос на импортный газ объемом 180 млрд кубометров в год.

«Коротко говоря: „Северный поток-2“ является ненужным, вредным, и он разделяет западное сообщество», — заявил Моравецкий.

Напомним, власти Польши заявили о намерении до 2022 года построить собственный балтийский газопровод Baltic Pipe в противовес «Северному потоку-2».

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