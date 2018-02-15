На Ровенщине мошенники под видом иностранных врачей ставили диагнозы по телефону

В Ровно была ликвидирована банда псевдоврачей, в которую входили пять человек. Мошенники ставили диагнозы по телефону и предлагали после этого купить у них очень эффективный медицинский препарат. Об этом «ФАКТАМ» рассказали в прокуратуре Ровенской области:

«Злоумышленники были в основном жителями Киевской и Житомирской областей. На Ровенщине они развили бурную деятельность. Заказали в СМИ и на билбордах дорогую рекламу о том, что открылся некий медицинский центр, в котором работают иностранные врачи.

После рекламной акции жителям области начали поступать звонки. Неизвестные, представляясь докторами, предлагали произвести диагностику организма… по мобильному телефону. Как правило, у каждого, к кому звонили псевдомедики, находилось серьезное заболевание. Злоумышленники предлагали своим жертвам купить у них модное в Европе лекарственное средство, которое, к слову, стоило немалых денег. Порой цена доходила до нескольких тысяч гривен за баночку. Однако, если такая стоимость лекарства была неподъемной для клиента, «врачи» соглашались сделать большую скидку.

«Врачей» пациенты не видели. После того как деньги были переведены на карточку, лекарство привозил курьер. Как оказалось, вместо «чудодейственного средства от всех болезней» клиентам доставляли обычные дешевые биодобавки.

Тем не менее в Ровенской области было немало желающих вылечиться, порой даже от несуществующих болезней. Аферисты успели продать клиентам «лекарств» на миллион гривен".

Пятерым псевдоврачам было объявлено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Если их вина будет доказана, то злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Напомним, что недавно в Украине уже была задержана банда псевдоврачей, «лечившая» доверчивых пенсионеров несуществующими лекарствами.

