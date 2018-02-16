Правительство США обвинило Россию в кибератаке с использованием вируса NotPetya

Белый дом вслед за Великобританией обвинил Россию в причастности к созданию вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран летом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«В июне 2017 российские военные начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что вирус стал «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины».

Ранее «Факты» сообщали, что МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке в Украине в июне 2017 года с использованием вируса NotPetya. По мнению британских дипломатов, «безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов». Они призвали Россию «стать ответственным членом международного сообщества».