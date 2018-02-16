В Перу арестован заключенный, оставивший при побеге из тюрьмы вместо себя спящего близнеца (фото)

В Перу наконец-то задержали заключенного, который более года назад совершил один из самых необычных побегов из тюрьмы в истории страны. 28-летний Александр Джеферсон Дельгадо, которого приговорили к 16-летнему тюремному сроку за ограбления и сексуальное преступление против ребенка, разработал коварный план. 10 января 2017 года его пришел навестить брат-близнец Джанкарло, который принес Александру еду и письма от друзей.

Дельгадо предложил брату напиток, в которой незаметно подмешал сильнодействующее снотворное. Когда Джанкарло уснул, заключенный поменялся с ним одеждой. И под видом брата, похожего на него, как две капли воды, просто-напросто вышел из одной из самых охраняемых перуанских тюрем, пройдя через шесть контрольно-пропускных пунктов.

Бедняга Джанкарло, очнувшись, увидел стоявших над ним озабоченных охранников. Он попытался объяснить им, что произошло, но те не поверили. Несчастный не сдавался. Он подавал жалобы, требуя разбирательства. И власти, сообразив, что тут таки что-то нечисто, провели проверку его личности, сравнив отпечатки его пальцев со своей базой данных.

На этом злоключения Джанкарло, впрочем, не закончились. Решили, что он не жертва, а сообщник Александра. Он был посажен за решетку уже под именем Джанкарло Дельгадо. Проводилось следствие. Хотя официально обвинений Джанкарло так и не было предъявлено. Сейчас, после ареста Александра, его близнеца выпустили на свободу.

При аресте Александр заявил, что подставил брата, так как «отчаянно хотел увидеть мать».

Теперь преступник отсидит положенные ему 16 лет и сверх того — еще некоторый срок за побег. Сколько именно — решит суд.

Джанкарло Дельгадо сказал, то все еще любит Александра, но ему трудно его простить. «Мне нужно с ним поговорить», — сказал он.