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В Киевсовете предлагают поднимать возле мэрии флаг ОУН

В Киевсовете предлагают поднимать возле мэрии флаг ОУН

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 17:08 38

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Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения об использовании революционного флага ОУН.

Как сообщает ZN.UA, согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций флаг предлагают поднимать в дни событий, связанных с национально-освободительной борьбы и памятью героев.

В частности, проектом предлагаются следующие даты:

  • 1 января — День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;
  • 22 января — День Соборности Украины;
  • 29 января — День памяти Героев Крут;
  • 3 февраля — Создание ОУН,
  • 20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
  • 5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
  • 14 марта — День украинского добровольца;
  • Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;
  • 23 мая — День Героев;
  • 14 июня — День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
  • 30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
  • 30 июля — Создание Украинской военной организации;
  • 14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.

Как сообщали fakty.ua, в Польше стали требовать от украинцев публичного осуждения деятельности ОУН-УПА

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