В Киевсовете предлагают поднимать возле мэрии флаг ОУН

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения об использовании революционного флага ОУН.

Как сообщает ZN.UA, согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций флаг предлагают поднимать в дни событий, связанных с национально-освободительной борьбы и памятью героев.

В частности, проектом предлагаются следующие даты:

1 января — День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января — День Соборности Украины;

29 января — День памяти Героев Крут;

3 февраля — Создание ОУН,

20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта — День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;

23 мая — День Героев;

14 июня — День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

30 июля — Создание Украинской военной организации;

14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.

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