В Киевсовете предлагают поднимать возле мэрии флаг ОУН
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения об использовании революционного флага ОУН.
Как сообщает ZN.UA, согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций флаг предлагают поднимать в дни событий, связанных с национально-освободительной борьбы и памятью героев.
В частности, проектом предлагаются следующие даты:
- 1 января — День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;
- 22 января — День Соборности Украины;
- 29 января — День памяти Героев Крут;
- 3 февраля — Создание ОУН,
- 20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
- 5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
- 14 марта — День украинского добровольца;
- Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;
- 23 мая — День Героев;
- 14 июня — День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
- 30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
- 30 июля — Создание Украинской военной организации;
- 14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.
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