В киевском вузе появится курс по "Игре престолов"

В Киевском университете имени Бориса Гринченко появится курс «Игра престолов»: мифы и ритуалы". Курс охватывает серию бестселлеров Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», а также снятую по мотивам книги киносагу «Игра престолов».

Курс доцента Юлии Вишницкой относится к выборочным и нацелен как на будущих филологов, так и на студентов всех общегуманитарных специальностей.

Изучаться в ходе курса будут ключевые мифологемы «Игры престолов» (хронотоп Семи Королевств Вестероса, образы-медиаторы Стена, Лес), мифосценарии произведения, особенности описанных в романе религиозных культов Семи Королевств (религия Семерых, верования первых людей, культ Рглора, поклонение Утонувшему богу и Многоликому, проблематика произведения и описанных образов. Об этом сообщает Studway.

Напомним, киевский вуз стал не первым, кто ввел в программу курсы, основанные на «Игре престолов». Схожие дисциплины есть как минимум в пяти известных мировых университетах. Так, в университете Беркли изучают особенности языка персонажей книги Джорджа Мартина. В Гарварде курс по «Игре престолов» ориентирован на студентов, изучающих историю Средневековья. В университете Талса (США) анализируют произведение в контексте представленных там людей с инвалидностью. В университете Вирджинии сравнивают особенности киносаги и исходного литературного произведения Мартина.