ГПУ просит помочь опознать подозреваемого в убийстве (фото)

Как сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, правоохранители обращаются к общественности и прессе с просьбой помочь идентифицировать мужчину, изображенного на фотографии.

«Киевская городская прокуратура № 8 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства сотрудника Управления государственной охраны в Киеве, которое произошло 21.09.2017 на территории Святошинского района столицы», — сообщает Андрей Лысенко.

Около шести часов утра 21.09.2017 в районное управление полиции поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта «Чернобыльская», в районе дома № 16/80 по улице Ирпенская в Киеве найден мертвый человек.

«В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии. Если вы узнали мужчину или владеете информацией, которая может помочь установить его местонахождение, просим сообщить об этом по тел. (068) 572−00−59 или (093) 719−36−25», — информируют в ГПУ.

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