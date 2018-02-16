ГПУ просит помочь опознать подозреваемого в убийстве (фото)
Как сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, правоохранители обращаются к общественности и прессе с просьбой помочь идентифицировать мужчину, изображенного на фотографии.
«Киевская городская прокуратура № 8 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства сотрудника Управления государственной охраны в Киеве, которое произошло
Около шести часов утра
«В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к смерти сотрудника УГО может быть причастно лицо, изображенное на фотографии. Если вы узнали мужчину или владеете информацией, которая может помочь установить его местонахождение, просим сообщить об этом по тел. (068) 572−00−59 или (093) 719−36−25», — информируют в ГПУ.
Как сообщали fakty.ua, в ГПУ заявляли, что суд над Януковичем стараниями адвокатов может затянуться до выборов
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