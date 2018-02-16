Горе-мать задержали на продаже 4-летнего сына попрошайкам (фото)

Сотрудники СБ Украины совместно с полицией разоблачили в Хмельницкой местную жительницу, которая планировала продать своего малыша — его хотели использовать в попрошайничестве.

«Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина, которая уже была лишена родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает „покупателя“ для младшего ребенка. Злоумышленница за пятнадцать тысяч гривен согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству. Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег», — сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка. В отношении горе-матери открыто уголовное производство по части 3 статьи 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.

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