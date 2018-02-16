На Харьковщине задержан полковник Госпогранслужбы

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО по результатам проведения эффективных совместных мероприятий совместно с Управлением контрразведывательных мероприятий по борьбе с терроризмом СБУ, Госпогранслужбой и другими ведомствами задержан заместитель начальника Харьковского пограничного отряда — начальник пограничной комендатуры быстрого реагирования Восточного регионального управления ГПС полковник П.

«Занимая ответственное положение, П. привлекая к противоправным действиям других военнослужащих, организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за внесение ложных сведений в официальные документы и автоматизированные системы по произвольному пересечения государственной границы Украины отдельными лицами. В ходе следствия также исследуются обстоятельства действий последнего в интересах лиц, подозреваемых в участии в незаконной деятельности террористических организаций», — сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Сейчас решается вопрос о сообщении П. о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 368 (получение взятки), ч. 3 ст. 362 (незаконное завладение компьютерной информацией), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся обыски и другие следственные действия. Устанавливаются другие должностные лица, причастные к совершению преступления», — добавил Андрей Лысенк.

Как сообщали fakty.ua, ГПУ просит помочь опознать подозреваемого в убийстве сотрудника Госохраны в Киеве