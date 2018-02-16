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В Николаеве отмечена вспышка гепатита А

В Николаеве отмечена вспышка гепатита А

Инф. «ФАКТОВ»

16.02.2018 23:18 83

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил о том, что, по предварительным данным, источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода. Об этом он сказал в пятницу во время пресс-конференции, передают «Українські новини».

«Точных данных, что именно послужило причиной заболеваний, нет. По предварительным данным, это была вода для питья, но окончательного заключения еще нет. Не бутылированная, а вода, которая течет в кране», — сказал он.

По состоянию на 16 февраля в областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов с подозрением на гепатит А, при этом у 25 человек подтвержден диагноз. Также в областной детской инфекционной больнице находится 1 ребенок с подозрением на гепатит А.

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