В Николаеве отмечена вспышка гепатита А

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил о том, что, по предварительным данным, источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода. Об этом он сказал в пятницу во время пресс-конференции, передают «Українські новини».

«Точных данных, что именно послужило причиной заболеваний, нет. По предварительным данным, это была вода для питья, но окончательного заключения еще нет. Не бутылированная, а вода, которая течет в кране», — сказал он.

По состоянию на 16 февраля в областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов с подозрением на гепатит А, при этом у 25 человек подтвержден диагноз. Также в областной детской инфекционной больнице находится 1 ребенок с подозрением на гепатит А.