В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
На юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр находился в 148 км к юго-западу от административного центра региона — города Оахака с населением более 256,5 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Землетрясение ощущалось и в столице страны, городе Мехико, где раскачивались здания. Когда произошли подземные толчки, толпа людей собралась на центральной Reforma Avenue.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Напомним, что 9 февраля в мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от города Сиуатлан. Очаг залегал на глубине 10 км.
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