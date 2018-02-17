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Землетрясение в Мексике

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5

Инф. «ФАКТОВ»

17.02.2018 3:45 90

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На юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр находился в 148 км к юго-западу от административного центра региона — города Оахака с населением более 256,5 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось и в столице страны, городе Мехико, где раскачивались здания. Когда произошли подземные толчки, толпа людей собралась на центральной Reforma Avenue.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Напомним, что 9 февраля в мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения располагался в 65 километрах от города Сиуатлан. Очаг залегал на глубине 10 км.

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