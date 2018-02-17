За сутки в АТО двое бойцов ранены
За прошедшие сутки, 16 февраля, боевики 20 раз нарушили перемирие — 2 бойца ВСУ получили ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями», — говорится в отчете.
На Луганском направлении основная активность врага наблюдалась в районе Светлодарской дуги.
Из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО возле Луганского. Возле этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов.
Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому.
Кроме этого, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского.
На других участках противник нарушал перемирие возле Железного, Малинового и Новоалександровки.
Напомним, ранее в Мариуполе зверски убит переселенец.
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