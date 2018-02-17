Сестры Семеренко провалили гонку с массовым стартом на Олимпийских играх

В субботу, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане у биатлонисток состоялась гонка с массовым стартом (12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами). Украину на этой дистанции среди 30 участниц представляли всего две спортсменки — сестры Вита и Валя Семеренко. Вита ушла на дистанцию под 12-м стартовым номером, Валя — под 15-м.

К сожалению, эта гонка в который уже раз подтвердила, что тренерский штаб украинской сборной серьезно «нахимичил» с функциональной подготовкой наших девушек к главному старту четырехлетия. Валя всего с одним промахом финишировала лишь на 19-м месте, а Вита, промахнувшаяся три раза, -- на 24-м.

Победу в гонке с массовым стартом отпраздновала Анастасия Кузьмина из Словакии, у которой ранее были два «серебра» Пхенчхана. На втором месте финишировала Дарья Домрачева из Беларуси, «бронза» досталась Тирил Экхоф из Норвегии.

Олимпиада-2018. Гонка с массовым стартом. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — (0+0+0+1) 35:23.0

2. Дарья Домрачева (Беларусь) — (0+0+1+0) +18.8

3. Тирил Экхоф (Норвегия) — (1+0+1+0) +27,7

…19. Валя Семеренко (Украина) — (1+0+0+0) +2:16.9

…24. Вита Семеренко (Украина) — (0+0+3+0) +3:02.3

Напомню, что пока лучший результат украинских биатлонисток на Олимпиаде — лишь 14-е место Виты Семеренко в спринте.

В рамках биатлонных состязаний на Олимпиаде осталось провести четыре гонки: 18 февраля (воскресенье) — масс-старт у мужчин (13.15), 20-го (вторник) — смешанная эстафета (13.15), 22-го (четверг) — женская эстафета (13.15) и 23-го — мужская эстафета (13.15). Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «UA-Перший».

Ранее fakty.ua сообщали, что украинки остались без медалей в индивидуальной гонке.