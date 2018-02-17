Украина получит от США не только "джавелины" - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Я в восторге от секретаря Мэттиса. У нас был очень хороший визит министра Полторака в США», — рассказал президент.

Порошенко заверил, что на мюнхенских переговорах были детально согласованы поставки в Украину летального вооружения. При этом он подчеркнул, что речь идет о широком спектре наименований.

«Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят (очевидно, речь идет о „джавелинах“ -ред.), но к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу», — заявил президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и специальным посланником Президента США по Украине Курт Волкер.