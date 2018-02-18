Под Харьковом количество заболевших гепатитом А возросло до 41 человека

В Харьковской области число больных вирусным гепатитом А в Балаклейском районе возросло до 41 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы в области.

«Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе продолжается. По состоянию на 16.02.2018 зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных очагов», — говорится в сообщении.

В связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев в поселке Андреевка от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев.

Также еженедельно проводится комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях и выясняются вопросы по вывозу сточных вод из них и наличие договоров.

Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил о том, что, по предварительным данным, источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода.