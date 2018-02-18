Под Харьковом количество заболевших гепатитом А возросло до 41 человека
В Харьковской области число больных вирусным гепатитом А в Балаклейском районе возросло до 41 человека.
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы в области.
«Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе продолжается. По состоянию
В связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев в поселке Андреевка от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев.
Также еженедельно проводится комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях и выясняются вопросы по вывозу сточных вод из них и наличие договоров.
Напомним, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил о том, что, по предварительным данным, источником распространения вируса гепатита А в Николаеве является водопроводная вода.
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