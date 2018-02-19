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После заявлений Авакова Высший совет правосудия созвал внеочередное заседание

Инф. «ФАКТОВ»

19.02.2018 16:10 378

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Высший совет правосудия решил созвать внеочередное заседание, после того как глава МВД Арсен Аваков предложил избавить Нацполицию и Нацгвардию от функций охраны судов и полностью переложить эту работу на специальную службу судебной охраны.

На внеочередном заседании Высшего совета правосудия в 16.00 предстоит срочно решить, кто теперь будет заниматься охраной судов. Кроме главного вопроса, есть в повестке дня рассмотрение нескольких жалоб со стороны граждан и адвокатов.

О том, что судьям и судам без охраны не обойтись, сегодня подтвердила Ассоциация развития судейского самоуправления. По словам ее представителей, «суд становится местом, опасным для граждан». Ассоциация напомнила о «человеке с топором», который 16 февраля во дворе Соломенского районного суда Киева изрубил 13 автомобилей. «Нет гарантий, что завтра „человек с топором“ не нападет на судью или участника процесса. А послезавтра — на прохожего», — говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, в результате столкновений у Соломенского районного суда Киева 15 февраля был ранен полицейский. Правоохранителя госпитализировали с огнестрельными ранениями ног, а стрелок был задержан. Тем не менее суд счел преступление не тяжким и отказался оставить стрелявшего под стражей. Глава МВД на это заявил: «Пусть теперь охраняют себя сами, раз считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком»,

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