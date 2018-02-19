Один из судов Киева остался без охраны (обновлено)

Утром 19 февраля бойцы Национальной гвардии без объяснения причин сняли охрану с Шевченковского районного суда Киева и покинули здание суда. Об этом говорилось на внеочередном заседании Высшего совета правосудия (ВСП). Как сообщает 112 Украина, на заседании было зачитано соответствующее обращение суда к ВСП.

Судьи просят рассмотреть их письмо и принять меры, поскольку в суде рассматривается ряд резонансных дел и есть повышенная опасность для работников суда и участников процесса.

Высший совет правосудия по итогам заседания обвинил МВД в давлении на судебную систему. Судьи заявили, что безусловно, осуждают нападение на полицейских 15 февраля у здания Соломенского райсуда Киева. Совет призывает МВД немедленно возобновить охрану судов ради безопасности участников судебного процесса, сообщают Українські новини.

В ВСП считают, что глава МВД не может выдвигать требования к судебной системе. «Требования к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть», — говорится в заявлении.

Напомним, вероятная причина, по которой Нацгвардия больше не охраняет суд, была озвучена утром 19 февраля министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Глава МВД был возмущен, что судьи не дали согласия на арест гражданина, ранившего полицейского во время столкновений под зданием суда 15 февраля. Стрелок был отпущен под поручительство депутатов.

Сегодня, 19 февраля, пресс-служба суда опубликовала ответ, почему суд счел возможным отпустить подозреваемого. «Мера пресечения в виде содержания под стражей слишком строга и не оправданна, поскольку не соответствует степени рисков в уголовном производстве, которые приведены в ходатайстве следователя», — говорится в заключении. Суд учел, что подозреваемый имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, неоднократно получил ранения, связанные с исполнением обязанностей воинской службы, награжден медалью «Защитнику отечества». Хорошую характеристику подозреваемому дали общественная организация «Гражданский корпус добровольческих батальонов» и депутат Ирпенского горсовета.