Служителю церкви, у которого боевики в Донецке отжали авто, в «прокуратуре ДНР» отказали в расследовании

В полицию Волновахи обратился 33-летний житель Донецка. Мужчина, который служит пономарем в православном кафедральном соборе, заявил, что в центре Донецка трое боевиков, представившись сотрудниками правоохранительных органов «ДНР», незаконно завладели его автомобилем «Мерседес-Бенц».

«По словам заявителя, это произошло средь бела дня еще месяц назад, 15 января. Припарковавшись возле Центрального универмага, он увидел, как подъехали неизвестные мужчины в камуфляжной форме. Они вышли из своей машины с зарубежными номерами и стали рассматривать его автомобиль. А затем, не обращая внимания на хозяина, сели в его „Мерседес“ и уехали, - рассказала „ФАКТАМ“ инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Александра Гаврилко. — Потерпевший обратился в „прокуратуру ДНР“. Там ему объяснили, что заявление писать не имеет смысла: мол, такие случаи не единичны и раскрытием преступления никто заниматься не будет».

В результате потерпевший обратился в украинские правоохранительные органы. «Я решил обратиться за помощью к полиции Волновахи, ведь власть на оккупированной территории отсутствует, всюду царят беспорядок и беззаконие, а всем руководят неизвестные, переодетые в форму», — отметил потерпевший. Автомобиль он приобрел на неподконтрольной территории, но зарегистрировал на территории Украины.

Волновахская полиция начала досудебное расследование, объявив машину в розыск.

В 2017 году полиция Донетчины открыла 249 уголовных производств по преступлениям, совершенным на оккупированной территории. За два месяца нового года зарегистрировано еще 19 уголовных правонарушений. Согласно закону, подозреваемые могут быть осуждены заочно, сообщили в отделе коммуникации полиции Донетчины.

Также в полиции напомнили, что жители временно оккупированной территории могут обращаться с заявлениями о правонарушениях в любое территориальное подразделение полиции Донецкой области по телефону 0−800−505−102 или по адресу gupolice@dn.npu.gov.ua.

Ряд автомобилей, похищенных на оккупированной территории в разное время, были затем обнаружены на территории, подконтрольной Украине, изъяты и по решению суда возвращены владельцам.

Ранее fakty.ua сообщали, что оперативники Донетчины задержали банду «призрачных» угонщиков.

